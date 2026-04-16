  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okul saldırılarına ilişkin flaş gelişme: Çok sayıda gözaltı kararı var Kurtulmuş, BM’yi İstanbul’a taşıdı! Numan Kurtulmuş’tan tarihi ev sahipliği Ali Karahasanoğlu’ndan sert çıkış: Bir daha söyleyin, din dersi kalksın mı? Meloni’ye destek Latin Amerika’dan geldi Saldırgan durdurulmalı Namaza karşı barikat, şiddete karşı sahte feryat: İki yüzlü Eğitim Sen İzmir'de kriz! CHP belediyelerinde bankamatikçi bitmiyor Pentagon'dan bir ülkeye daha askeri müdahale sinyali! Trump kontrolden çıktı Futbolcu hakemin kızını kaçırdı! Petrol piyasasında tansiyon düşüyor: Fiyatlar gerilemeye başladı Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Gıda Kilosu 1500 lira! Ormandan çıkan servet
Gıda

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adana Feke'de yağışların ardından ormanlık alanlarda çıkan kuzu göbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü.

Adana’nın Feke ilçesinde bahar yağmurlarıyla birlikte ormanlarda görülen kuzu göbeği mantarı, kırsalda yaşayan vatandaş için yeniden kazanç kapısına dönüştü.

 

Feke ilçesinde sonbaharda katran mantarı toplayan köylüler, bahar aylarında kuzu göbeği mantarı için ormana yöneldi. Özellikle kızılçam ormanlarında yetişen mantarı vatandaşlar sabahın erken saatlerinde topluyor. Kilosu bin 500 TL’ye kadar alıcı bulan mantar, bölge halkına gelir kapısı oluyor.

 

Yağışların ardından mantarın yoğun şekilde çıktığını belirten İsa Koştur, kuzu göbeğinin hem ekonomik hem de sağlık açısından önemli olduğunu söyledi. Koştur, "Feke'de yetişen kuzu göbeği mantarı köyümüzün vazgeçilmezi. Doğal ortamda toplamak strese iyi geliyor. Aynı zamanda köylü için önemli bir gelir kaynağı" dedi.

 

Erkan Özen ise bu yıl ormanda bol miktarda kuzu göbeği mantarı bulunduğunu ifade ederek, "Hem spor yapıyoruz hem de topladığımız mantarlarla sofralarımız lezzetleniyor" diye konuştu.

 

Kuzu göbeği mantarı, doğanın en değerli türleri arasında gösteriliyor. Adana'nın Aladağ ve Feke ilçelerinde önemli bir doğal kaynak olarak öne çıkan kuzu göbeği mantarı, doğru ve bilinçli şekilde toplandığında hem ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlıyor hem de kırsalda yaşayan vatandaşlara ekonomik destek sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23