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Yaşam Kilis güncel vaka sayısı | Kilis risk haritası güncel
Yaşam

Kilis güncel vaka sayısı | Kilis risk haritası güncel

Kilis hangi risk grubunda? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Mart ayı itibariyle ülkemizde yerinde karar dönemi başladı. 1 Mart’ta risk haritası açıklandı ve illere verilen renklere göre kısıtlamalarla ilgili kararlar alındı. Kilis turuncu renkte yer alan iller arasındaydı. Peki, Kilis’te kafeler kapatılacak mı? Kilis vaka sayısı güncel | Kilis risk haritası değişti mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:46:00 -
Kilis güncel vaka sayısı | Kilis risk haritası güncel

Son dönemde vaka sayısında bir artış gözleniyor. Uzmanlar aşılarla birlikte oluşan  rehavet ve mutasyonun rakamları artırdığını belirtiyor. Avrupa ise 3. dalgaya hazırlanıyor. Peki, ülkemizde güncel risk haritası açıklandı mı?

Kilis güncel vaka sayısı | Kilis risk haritası güncel

Kilisli vatandaşlar şehirlerinin risk durumunu merak ediyor. Kilis yüksek riskli iller arasında yer alıyordu. 15 Mart’ta risk haritası güncellenecek. Yeni risk haritası kabine toplantısı ardından açıklanacak. Kilis’te son dönemde vaka artışı yaşanıyor. Bu sebeple Kilis’in yüksek riskli illerden çok yüksek riskli iller arasına geçmesi bekleniyor.

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