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Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan 'pes' dedirten sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fahrettin Altun’un evinin taciz edilmesine ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

2020-04-25 23:07:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın Fahrettin Altun’un evini taciz etmesini yorumlayan CHP lideri, pes dedirten sözler sarf etti.

Kılıçdaroğlu, CHP İslanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun FParti talimatıyla olmuştur ve tekrar gidecektir.'' sözleri ve CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın itiraflarına rağmen 'İlçe başkanımız oradan geçerken öyle bakmak istemiş takipçilik yok.' dedi.

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