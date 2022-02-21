Kılıçdaroğlu İngiliz'e söz verdi: İktidara gelirsek S-400'leri geri vereceğiz

Cumhurbaşkanlığı adayı olabilmek adına sık sık diğer parti liderlerine göndermelerde bulunan Kılıçdaroğlu, bu kez ingiliz basınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun S-400 konusundaki sözleri ise gündeme oturdu.

Londra merkezli Reuters'a demeç veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, Washington'la ihtilafa neden olan S-400 sistemlerini satın alması için hiçbir neden görmediğini söyledi.

"S-400'leri kim için kullanacağız"

Kılıçdaroğlu, "S-400'leri kimin için kullanacağız? Bu sorunun cevabını henüz alamadık. Büyük miktarda para ödendi ve şu anda depoda bekliyor." dedi.

Suriye meselesine ve Suriyeli mültecilerin durumuna değinen Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde rejimin lideri Esad ile "diplomatik ilişkileri yeniden tesis edeceklerini ve milyonlarca mülteciyi geri göndereceklerini" söyledi.

"Esad'dan yüzde 100 garanti alınmalı"

Kılıçdaroğlu, "Gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girmeli ve Esad'dan yüzde 100 garanti alınmalı. Bu garanti, uluslararası anlaşmalara bağlanmalı: Esad mültecilere saldırmayacak, onların maddi ve can güvenlikleri korunacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Esad arasında yapılan görüşmede, Suriye'deki "yabancı güçlerin" varlığı eleştirilmiş, söz konusu güçlerin "ülkede birliğin sağlanmasını engellediği" iddia edilmişti. Böyle bir dönemde CHP liderinin son açıklamaları, "Suriye'den olası bir geri çekilmenin işareti" şeklinde yorumlandı.