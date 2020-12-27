Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünde, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Ankaralıları sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.