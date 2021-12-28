Kibar CEO'sundan iddialı açıklama: İlk beşte yer alacağız

AKİT EKONOMI

Kibar Holding’e bağlı Assan Hanil’in fabrikalarında uçak koltuğu da üretiliyor. Holding, koltuk üretimini ve ihracatını devamlı arttırıyor.

Başarılı grafik

CEO Haluk Kayabaşı, pek çok firma için koltuk imal ettiklerini bildiriyor. Kayabaşı, ihracatta başarılı bir grafik ortaya koyduklarına işaret ediyor. Kayabaşı ayrıca şunları ifade ediyor: “Türkiye’de Ar-Ge ekibimizle 2010’da kolları sıvadık ve iki yıl çalışarak iki uçak koltuğu geliştirdik. Ardından Türk Hava Yolları’yla (THY) temasa geçtik. Ürünlerimiz ilgi gördü ve ortak bir şirket kurduk. Bu yeni şirkete tüm mülkiyet haklarını da devrederek Avrupa, Amerika ve ülkemizde başvurularımızı yaptık. Tüm süreçleri başarıyla geçtik ve 2014’te ilk koltuğumuzu üreterek THY uçaklarına monte etmeye başladık.”

Modern ve kaliteli ürünler

Tüm koltuklarının modern ve kaliteli olduğunun altını çizen Kayabaşı, şu açıklamalarda bulunuyor: “Boeing 787 ve 737 Max için de koltuk üretiyoruz. Bütün parçaları Türkiye’de imal ediyoruz. Seattle’a montaj için sevkiyat gerçekleştiriyoruz. Boeing’in THY için ürettiği uçakların montajı da bize ait. Bir Türkiye’de bir de Seattle’da üretimimiz var. Airbus yakın olduğu için direkt Türkiye’den ihracat yapıyoruz. Airbus A320, A330, A350 uçaklarının kataloğa girmiş tedarikçisiyiz. Gerek Boeing gerekse Airbus anlaştığı havayolu şirketlerine bizi tavsiye ediyor. O firmalarla görüşmeler yürütüyor, ürün satmaya çalışıyoruz.

4.2 milyar dolarlık pazar

2023’te dünyanın en önemli beş uçak koltuk üreticisinden biri olmayı hedefliyoruz. 4.2 milyar dolarlık zorlu bir pazardan söz ediyoruz. Sektöre hitap eden dev koltuk üreticilerini geride bırakıp başa güreşmek için gerekli her adımı atıyoruz. 2023 sonuna kadar üretim kapasitemizi 100 bin koltuğa çıkarmayı planlıyoruz. İlk beşte yer aldığımız zaman kapasiteyi daha da arttırabiliriz. Talep yoğun, yatırımları erkene alabiliriz.” Kayabaşı, Asya ülkeleriyle de görüşmelerinin devam ettiğini dile getiriyor. Ayrıca “Ürettiğimiz her koltuğun yüzde 80’i yerli parçalardan oluşuyor” bilgisini paylaşan Kayabaşı, şöyle devam ediyor:

Gençlerin fikirleri çok önemli

“Tasarımın bir görsel bir de teknik kısmı var. Business class için İtalya’dan konunun uzmanı tasarımcılarla çalışıyoruz. Kendi Ar-Ge ekibimizle çalışmaları devam ettirerek nihai hale getiriyoruz. Süreçlere muhakkak satışı yapacağımız havayolu şirketlerinin fikirlerini de katıyoruz. Bu pazara girdiğimiz dönemleri hatırlarım. Uçağa biner binmez koltuklara bakmaya başlamıştım. İlk montajın akabinde Ankara’ya seyahat etmiş, kendi koltuğumuza denk gelmiştim. Kabin memurundan fotoğrafımı çekmesini rica etmiştim. Arkamızdan bir yolcu ‘Herhalde uçağa ilk kez biniyor’ demişti. Bu derece ilgiliyim ve tespitlerimi fotoğrafla belgelerim. Hatalarımızı, eksiklerimizi doğrudan aktarırım. Bunu benim gibi seyahat eden grup şirketi çalışan arkadaşlarımızdan da rica ediyorum. Bilhassa gençlerin fikirleri benim için çok önemli.”

Faaliyetlere hız verildi

Kayabaşı, ilaveten şunları kaydediyor: “Biz Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise beşinci büyük alüminyum üreticisiyiz. Yılda 300 bin ton alüminyum üretiyoruz ve bunun yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Batı Avrupa ve Amerika gibi büyük pazarlara ürün alüminyum tedarik ediyoruz. Fakat ne yazık ki koltuklarda kullandığımız özel alaşımlı alüminyumları üretecek yatırım Türkiye’de yok. Havacılık ve savunma sanayiinde kullanılan çok özel alaşımlar ne yazık ki ithal ediliyor. O yatırımı yapmak üzere de grup olarak çalışmalarımız devam ediyor. Assan Alüminyum ArGe departmanı belki de Avrupa’nın en iyilerinden. Kendi üretimimiz olan, patentini aldığımız alaşımlarımız var. Birçok kritik alaşımın çalışmaları devam ediyor.”