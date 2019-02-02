KIA’cılar durgunluğa kulak asmadı

Anadolu Grubu markalarından Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren KIA, globalde binek, karavan ve hafif ticari araç segmentinde yüzde 2,4’lük büyüme kaydederek toplamda 2 milyon 812 bin 200 adetlik satış gerçekleştirdiğini duyurdu. KIA Motors Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre; 2018 yılında en çok Sportage ve Rio modelleri tercih edildi. 500 bin adetten fazla Sportage, 355 bin 852 adet Rio satışı gerçekleştirildi. 2019 yılında da büyüme hikayesine devam etmek isteyen KIA, yıl sonunda küresel piyasada toplam 2,92 milyon adet satış hedefliyor.