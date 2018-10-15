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Khabib hızını alamadı! Efsane boksör Mayweather'a meydan okudu: Ormanda bir kral olur

İçkici Conor McGregor'ı yerden yere vuran Dağıstanlı Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov, yaşayan efsane Floyd Mayweather'a meydan okudu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 02:29
Khabib hızını alamadı! Efsane boksör Mayweather'a meydan okudu: Ormanda bir kral olur

Conor McGregor'ı karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında yerden yere vuran Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, ünlü boksör Floyd Mayweather'a meydan okudu.

Khabib Nurmagomedov, Mayweather'ı düelloya davet ederken; "Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır." ifadelerini kullandı.

"Kral Benim"

Mayweather'ın McGregor ile maçında onu düşüremediğini söyleyen Khabib, "Şu anda kral benim çünkü o McGregor'u düşüremedi ve ben kolayca yere serdim." dedi. Mayweather, Ağustos 2017'de McGregor'u yendikten sonra herhangi bir maça çıkmamış ve Manny Pacquiao ile bu yıl karşılaşmak üzere emeklilikten geri dönebileceğini söylemişti.

Kaynak: Sporx

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 02:29
  1. Khabib Nurmagomedov
  2. Floyd Mayweather
  3. Conor McGregor
  4. Manny Pacquiao

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