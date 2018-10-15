Khabib hızını alamadı! Efsane boksör Mayweather'a meydan okudu: Ormanda bir kral olur
İçkici Conor McGregor'ı yerden yere vuran Dağıstanlı Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov, yaşayan efsane Floyd Mayweather'a meydan okudu.15 Ekim 2018 Pazartesi 02:29
Conor McGregor'ı karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında yerden yere vuran Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, ünlü boksör Floyd Mayweather'a meydan okudu.
Khabib Nurmagomedov, Mayweather'ı düelloya davet ederken; "Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır." ifadelerini kullandı.
"Kral Benim"
Mayweather'ın McGregor ile maçında onu düşüremediğini söyleyen Khabib, "Şu anda kral benim çünkü o McGregor'u düşüremedi ve ben kolayca yere serdim." dedi. Mayweather, Ağustos 2017'de McGregor'u yendikten sonra herhangi bir maça çıkmamış ve Manny Pacquiao ile bu yıl karşılaşmak üzere emeklilikten geri dönebileceğini söylemişti.
Kaynak: Sporx
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