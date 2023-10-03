Ketebe çocuk kitapları sahnelere giriş yapıyor

Kültür ve sanat sezonu, yeni dönemine birbirinden başarılı işlerle başlamaya hazırlanıyor. Bu yıl Ketebe Çocuk, kültür ve sanata damga vuracak projelerle öne çıkmayı planlıyor. Yayınevine ait "Renkli Çoraplı Kuzgun" Kitabı, artık sahnelerde de çocukların gözdesi olacak. Ketebe Çocuk Tiyatrosu, 7 Ekim tarihinde Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde prömiyerini yapacak. Oyun, çocukların büyük bir ilgiyle izleyeceği renkli anlar, eğlenceli danslar ve hayvanlara olan sevgiyi güçlendirecek kurgusuyla ebeveynlerden tam not almayı hedefliyor.

Ketebe çocuk gelecekte daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor

Yaklaşık dört yıl önce yayın hayatına başlayan Ketebe Çocuk, şimdiye kadar 123 kitap yayımladı. Her kitap, çocukların hayal gücüne farklı katkılar sunmayı amaçlıyor. Kitapların kurduğu dünyalar, artık Ketebe Çocuk Tiyatrosu ile çocukların karşısına çıkacak. Çocuklar, okuyup bağ kurdukları karakterleri canlı izleme fırsatı bulacak. Ketebe Çocuk'un çocuklara açtığı bu alan, sanatın gücünü çocuklara aktaracak. Çocuklar, okudukları karakterlerle tanışarak akılda kalan ve hatıralarda iz bırakan deneyimler yaşayacaklar.

Ketebe Çocuk Tiyatrosu, ilk olarak "Renkli Çoraplı Kuzgun" kitabıyla izleyicilerle buluşacak. Kitabın yazarı Didem Demirel, "Ketebe Çocuk Tiyatrosu sahneye ilk kez renkli çoraplar giyerek çıkacak. Bu keyifli ve eğlenceli oyunun uyarlandığı kitabın yazarı olmak, benim için bambaşka bir gurur ve mutluluk kaynağı. Umarım, Renkli Çoraplı Kuzgun ile başlayan sanat yolculuğumuz güzelleşerek büyür ve sahnelerimiz her daim birbirinden güzel renklerle dolu olur" dedi.

"Renkli Çoraplı Kuzgun" gelecek nesillere dostluğun birleştirici gücünü anlatacak

"Renkli Çoraplı Kuzgun" oyunu, renkli caddenin eğlenceli sakinlerini geleceğin çocuklarıyla buluşturuyor. Menesse'nin mahallesinde yaşayan Kurbağa, Ayıcık, Kaplan ve Uğurböceği gibi hayvanlar, mahallenin en sevilen dostları oluyorlar. Kuzgun ise yeni bir yer ve yeni arkadaşlar aramak için mahalleye geliyor. Oyun, her birimizin farklılığının zenginlik olduğunu vurgulayarak bağ kurmanın önemini anlatıyor. Ebeveynlerin bile keyifle izleyeceği "Renkli Çoraplı Kuzgun" oyunu, günün sonunda çocukların da yeni dostluklar kurmasına yardımcı oluyor.

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"Renkli Çoraplı Kuzgun" kitabını uyarlayan ve sahneleyen Tiyatro Park Ekibi, bu projenin gelecekte herkes için öğretici olacağını ifade ediyor. Tiyatro Park Genel Sanat Yönetmeni Barbaros Ergün, “Çocukların kitapta tanıdığı karakterleri ve hayal dünyalarında canlandırdıkları dünyayı sahnede görmeleri onlar için unutulmaz bir deneyim olacak. ‘Renkli Çoraplı Kuzgun’ kitabını ilk okuduğumuzda biz de aynı heyecanla, hayal gücümüzle bir dünya kurduk. Ne mutlu ki bu projemizle hayal ettiğimiz dünya şimdi geleceğin çocuklarına unutulmaz bir deneyim sunacak. Dilerim edebiyatın ve sanatın gücünü buluşturan projeler gelecekte daha da artar" ifadelerinde bulundu.