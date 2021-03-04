Keskin nişancı himayesinde

Mehmet Aydın

Ermenistan’da tansiyon düşmüyor.... Ermeni Devrimci Federasyonu’nun dünkü protestosu öncesi başbakanlık konutundaki keskin nişancılar Ermeni basınında manşetlere çıktı. “Göstericilere karşı keskin nişancılı koruma” başlıkları atan Ermeni basını Paşinyan’ın korktuğunu ve kendisini korumak için polis keskin nişancıları konuta yerleştirdiğini belirtti. Keskin nişancıların namlularının Baghramyan Caddesi’ndeki mitinge katılan göstericilerin üzerine olduğunu belirten Ermeni basını, konutun dışında da güvenlik duvarı örüldüğünü belirtti.

Muhalefet seçim resti çekti

Ermenistan’da muhalefet, Başbakan Nikol Paşinyan’ın ‘erken seçim’ çağrılarını reddetti. Ordunun istifa etmesi için muhtıra verdiği Paşinyan’a yönelik protestolar sürerken muhalif kanadın başbakan adayı olan Vazgen Manukyan, “Erken seçimlerin düzenlenmesini desteklemekle beraber (Başbakan Nikol) Paşinyan görevdeyken söz konusu seçimlerin düzenlenmesine karşıyız. Seçim için öncelikle geçici hükümetin göreve gelmesi şart” dedi.

Manukyan, Ermeni güçlerin birçok bölgeden çekilmesi ile sonuçlanan Karabağ çatışmalarına atıfla, “Paşinyan’ın nasıl savaş yürüttüğünü gördük, seçimleri de aynı yöntemle yürütmesini istemiyoruz” diye devam etti.

Muhalif başbakan adayı, Ermenistan’da erken seçimlere gidilmesini kabul etmeleri için en başta Paşinyan’ın istifa etmesi ve geçici bir hükümet kurulması gerektiğini belirtti.

Manukyan, ‘sadece bu şartların yerine getirilmesi halinde bir sene içerisinde erken parlamento seçimleri için tarih belirlenebileceğini’ kaydetti.

“Seçime gidebiliriz” demişti

Karabağ’daki çatışmaları, Ermeni güçlerin bir dizi bölgeden çekilmesi ile sonlandıran anlaşmayı imzalayışından beri kendisine yöneltilmekte olan istifa çağrılarını reddeden Başbakan Paşinyan, parlamentodaki muhalif kanadın kabul etmesi halinde bu sene içinde erken seçimlerin düzenlenebileceğini söylemişti.

Gasparyan'ı koruma talebi

Öte yandan; muhalefetten 4 isim dün Cumhurbaşkanı Sarkisyan’la görüşüp, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevinden alınmasına karşı çıkmasını ve olayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmesi için talepte bulundu.