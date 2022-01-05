'Kesişme İyi ki Varsın Eren' filmi gişe rekoru kırdı!

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi, vizyona girdiği ilk gün rekor kırdı.

Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren film, 190 bin 387 kişiye ulaşarak pandemi döneminde en büyük gişeyi yapan Türk filmi oldu. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde galası yapılan film, sadece yurt içinde değil yurt dışında da büyük ilgi gördü.

Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç ve Danimarka'da vizyona giren film, bugün Belçika'da, yarın Azerbaycan'da sinemaseverlerle buluşacak.