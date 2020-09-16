Kesintisiz hizmet veriyoruz

“Şükür ki Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi konumundayız” diyen Erkan, şunları aktardı: “Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Kurumlara özel koruma çözümleri ve 100’den fazla siber güvenlik uzmanımızla kesintisiz hizmet sunuyoruz. Siber güvenlik operasyon merkezimiz müşterimiz olan şirketlerin ve kamu kurumlarının altyapılarını 7/24 takip ediyor ve muhtemel saldırılar öncesi önlem alınmasını sağlıyor.”