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Aktüel

Kesilen ağaç postacının üzerine düştü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Kaymakamlık binasının arka bahçesinde kesilen ağaç o esnada kaldırım üzerinde olan posta dağıtıcısının üzerine düşerek yaralanmasına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:06:33 -
Kesilen ağaç postacının üzerine düştü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Kaymakamlık binasının arka bahçesinde kesilen ağaç o esnada kaldırım üzerinde olan posta dağıtıcısının üzerine düşerek yaralanmasına sebep oldu.


Edinilen bilgiye göre Kadirli Kaymakamlığı binasının arka bahçesinde bulunan yaşlı çam ağaçları işçiler tarafından kesilirken meydana gelen kazada, Kaymakamlık binası ile PTT binasının arasında yol üzerinde ki kaldırımda bekleyen posta dağıtım memuru Zeliha Helete üzerine kesilen bir ağaç düştü. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkartılan ve yaralanan posta dağıtıcısı Zeliha Helete olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şans eseri ölümden dönen posta dağıtıcısının hastanede tedavisi sürüyor. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

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