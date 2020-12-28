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Aktüel Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, Seçim Dairesi'nin "siyasallaşmasından" endişeli
Aktüel

Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, Seçim Dairesi'nin "siyasallaşmasından" endişeli

Yeniakit Publisher
2020-12-28 14:18:21 -
Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, Seçim Dairesi'nin "siyasallaşmasından" endişeli

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Türkmen ve Araplar, Haziran 2021'de yapılması planlanan genel seçimler öncesi Kerkük Seçim Dairesi'nin "siyasallaşmasından" endişe ettiklerini belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkan Yardımcısı Kahtan Vindavi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kürt siyasi partilerin etkisinde kalan Kerkük Seçim Dairesi'nin bağımsızlığını yitirmesinden ve siyasallaşmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Kerkük Seçim Dairesi Başkanı Sevsen Tayyip'in adının 2018'deki seçimlerde çeşitli ihlallere karıştığını söyleyen Vindavi, Tayyip'in Kürt siyasi partisinin (Kürdistan Yurtseverler Birliği) yönlendirmesiyle hareket ettiğini ve Dairenin giderek siyasallaştığını ileri sürdü.

Vindavi, Haziran 2021'de gerçekleştirilecek seçimlerde hile yapılmasından endişe ettiklerini aktardı.

Öte yandan Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai de bu idareyle yönetilen bir seçim merkezinden çıkacak sonuçlara inanmayacaklarını belirtti.

Kerkük Seçim Dairesi'nin siyasallaştığını ve seçmenin iradesini elinden aldığını savunan Tai, bu tür önemli mevkilere tüm tarafların (Türkmen, Kürt ve Arap) onaylayacağı bir ismin getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Daire Başkanı ve ekibinin değiştirilmesini istedi.

Tai ayrıca, seçimlerin siyasi mekanizmaların temelini oluşturduğunu ve şaibesiz bir ortamda yapılması gerektiğini kaydederek, Kerkük Seçim Dairesi'nin halihazırdaki yönetiminin gözden geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

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