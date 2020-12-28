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Aktüel Kerkük'te eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Aktüel

Kerkük'te eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:41:51 -
Kerkük'te eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde bir adrese düzenlenen baskında terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese baskın düzenlediği belirtildi.

DEAŞ mensubu oldukları tespit edilen 3 zanlının yakalandığı baskında, teröristlere ait çok sayıda dokümanın da ele geçirildiği ifade edildi.

Söz konusu kişilerin DEAŞ'ın Kerkük kent merkezindeki uyuyan hücrelerinden oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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