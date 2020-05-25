  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kepez’de bayram heyecanı balkonlarda sürdü

Kepez Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında dışarıya çıkamayan vatandaşlar için, ’Bayram Korteji’ düzenlemişti.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:55:33 -
Kepez’de bayram heyecanı balkonlarda sürdü

Kepez Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında dışarıya çıkamayan vatandaşlar için, ’Bayram Korteji’ düzenlemişti. Şekerlerle süslenen araçlardan oluşan kortej, bayramın ikinci gününde de sürdü. Sokak sokak gezen korteje vatandaşlar balkonlarından eşlik etti.


Kepez Belediyesi’nin Bayram Korteji, bayramın ikinci gününde Altınova Bölgesinde Orta, Menderes, Düden, Sinan ve Göksu Mahalleleri, Kepez Doğu Bölgesi’nde Teomanpaşa, Mehmet Akif, Düdenbaşı, Güneş, Sütçüler, Habibler, Baraj, Hüsnü Karakaş, Beşkonaklar Mahalleleri, Varsak Bölgesinde Demirel, Menderes, Esentepe, Altıayak, Aydoğmuş, Varsak Karşıyaka, Aktoprak, Zeytinlik, Ayanoğlu ve Şelale Mahallelerinde dolaştı.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, bayramın birinci gününde olduğu gibi, ikinci gününde de Bayram Korteji’ne katılarak ilçe sakinlerinin heyecanına ortak olduklarını söyledi. Bayram neşesinin her şeyden önce kalplere geldiğini belirten Tütüncü, “Eğer bayram sevincini gönüllerde yaşarsak, her yer bayram olur. Çok daha güzel günlerde birbirimize daha güçlü sarılacağız. Hemşehrilerimin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum “ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı