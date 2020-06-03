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Aktüel

Kepez’de 3 bin 846 eve sağlık hizmeti verildi

Kepez Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 12 Mart itibariyle ilçede gıda paketi dağıtımı başta olmak üzere sağlık, dezenfeksiyon ve dışarı çıkma sınırlaması getirilen vatandaşların özel ihtiyaçlarının karşılandığı toplamda 33 bin 171 hizmet gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:57:47 -
Kepez’de 3 bin 846 eve sağlık hizmeti verildi

Kepez Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 12 Mart itibariyle ilçede gıda paketi dağıtımı başta olmak üzere sağlık, dezenfeksiyon ve dışarı çıkma sınırlaması getirilen vatandaşların özel ihtiyaçlarının karşılandığı toplamda 33 bin 171 hizmet gerçekleştirildi.


Korona virüs (Covid-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında kurulan Kepez Vefa Sosyal Destek Grubu, pandemi sürecinde ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için seferber oldu. Kepez Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 12 Mart itibariyle ilçede ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ulaştırıldı, evlere sağlık hizmeti götürüldü, dışarı çıkma sınırlaması getirilen vatandaşların özel ihtiyaçları karşılandı. Kepez’de ihtiyaç sahiplerine 17 bin 134 gıda paketi dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu, dışarı çıkma sınırlaması getirilen vatandaşların seyahat, alışveriş ve banka olmak üzere toplamda 5 bin 577 işlem gerçekleştirdi.



3 bin 846  evde sağlık hizmeti


Evde Sağlık hizmeti ile evde bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşan Kepez Belediyesi, bu hizmetini pandemi sürecinde de devam ettirdi. Sağlık hizmetini vatandaşının ayağına götüren Kepez Belediyesi bu süreçte de, toplamda 3 bin 846 evde doktor, ambulans nakil, engelli nakil, pansuman, enjeksiyon ve sonda hizmeti verdi. Kepez Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 12 Mart itibariyle ilçede gıda paketi dağıtımı başta olmak üzere, gıda kartı, sağlık hizmeti, dezenfeksiyon ve dışarı çıkma sınırlaması getirilen vatandaşların özel ihtiyaçlarının karşılandığı toplamda 33 bin 171 hizmet gerçekleştirildi.

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