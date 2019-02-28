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Kepez Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 2’sini düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 8-17 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kapılarını kitapseverlere aralıyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:39
Kepez Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 2’sini düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, 8-17 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kapılarını kitapseverlere aralıyor. 2. Kepez Kitap Fuarı, bu yıl hem çevreci, hem paylaşımcı, hem de sosyal çalışmalarla damgasını vuracak.


Antalya’nın kültür ve eğitim hayatına geçtiğimiz yıl yeni bir etkinlik kazandıran Kepez Belediyesi’nin kitap fuarı açılış için gün sayıyor. Bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Kepez Kitap Fuarı, farklı bir konsept ile okuyuculara ulaşacak. Geçtiğimiz yıl teması ‘Mimar Sinan’ olan Kepez Kitap Fuarı’nda bu yıl okuyucuları birçok tema bekliyor. 2. Kepez Kitap Fuarı, çevreci ve sosyal projelerle geliyor. Kepez Belediyesi, her yıl yeşil alan miktarını çoğaltarak sahip çıktığı, çevreci belediyecilik anlayışını Kitap Fuarına taşıdı. Bu yıl fuardan kitap alan kitapseverler adına Kepez Belediyesi, 1 portakal fidanı dikerek, portakal bahçesi oluşturacak.



Köy okullarına kütüphane


Kepez’in kitap fuarı çevreci temasının dışında, sosyal sorumluluk projelerine de imza atacak. Kepez Belediyesi’nin her yıl düzenleyeceği kitap fuarları ile köy okulları kütüphaneye kavuşacak. Bu yılki fuarda engelliler içinde önemli bir proje yer alacak. Gönüllüler görme engelliler için kitap seslendirmesi yapacak ve üretilen kitaplar yüzlerce görme engelliyi kitapların büyülü dünyası ile buluşturacak. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Kitap Fuarı’na bu yıl 251 yayınevi ve 150 yazarın katılması bekleniyor.Canan Tan, Müfit Can Saçıntı, Yavuz Dizdar, Ayşe Kulin, İclal Aydın, Hakan Mengüç, Kürşat Başar, Mesut Yar, Engin Akyürek, Fatih Çıtlak, Aşkım Kapışmak, Erhan Çevik, Serdar Tuncer, Ahmet Ümit, Feridun Kunak, Kahraman Tazeoğlu gibi daha bir çok yazar ve showmen Kepez Kitap Fuarı’nda hayranları ile bulaşacak. Kitap Fuarı, hem çevreci, hem paylaşımcı, hem de sosyal çalışmalarla 8 Martta kapılarını kitapseverlere aralayacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:39
  1. kitap
  2. kültür

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