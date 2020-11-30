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Aktüel Kenya'ya 2019'da 6 milyon siber saldırı yapıldı
Aktüel

Kenya'ya 2019'da 6 milyon siber saldırı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:51:01 -
Kenya'ya 2019'da 6 milyon siber saldırı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Afrika'nın en önemli ticaret merkezlerinden Kenya'ya bir yılda 6 milyon siber saldırının yapıldığı bildirildi.

Meclise sunulan yıllık Ulusal Güvenlik Raporu'nda, "Kenya'daki özel sektör ve devlet kurumlarına 2019'da 6 milyon siber saldırı yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Saldırıların daha çok finansal kurumlara yapıldığı vurgulanan raporda, bilgisayar korsanlığı, kimlik hırsızlığı ve web sayfalarına yönelik saldırıların da kaydedildiği bildirildi.

Kenya, Afrika'da en fazla mobil dolandırıcılığın yapıldığı ülke olarak biliniyor.

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