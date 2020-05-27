Kenyalılar Türk ürünlerini sanal ticaret heyetiyle tanıyacak

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanlığınca düzenlenen Sanal Genel Ticaret Heyeti programının ikincisi Doğu Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Kenya'ya yönelik gerçekleştiriliyor. Kenyalılar, gıdadan kişisel bakıma, temizlikten bebek eşyalarına kadar çeşitli sektörlerdeki Türk ürünlerini bu programla daha yakından tanıyacak.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ticarete olumsuz etkileri çeşitli yöntemlerle bertaraf ediliyor. Bu kapsamda, salgın tedbirleri nedeniyle yapılamayan Genel Ticaret Heyeti programları yerine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatıyla Bakanlık öncülüğünde hayata geçirilen Sanal Genel Ticaret Heyeti programları uygulanıyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu ticaret heyeti programlarının düzenlenmesi ve katılımına yönelik destekler de sağlanmaya başlandı.

Bu dönemde Ticaret Bakanlığı tarafından Türk malı ve markalarının piyasada görünürlüğünün artırılmasına yönelik sanal ortamlarda gerçekleştirilen faaliyetler desteklenecek. Türk firmalarının uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğinin artırılması için de çalışmalar sürecek.

- Özbekistan'dan sonra sıra Kenya'da

Sanal nitelikli ilk Genel Ticaret Heyeti programı 13-15 Mayıs'ta Özbekistan'a yönelik düzenlenmişti.

Söz konusu organizasyonların ikincisi bugün itibarıyla Doğu Afrika'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Kenya'ya yönelik başladı. 29 Mayıs'a kadar sürecek program, gıda, kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri ve bebek ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren 25 Türk ihracatçı firmayı 80 Kenyalı ithalatçı firmayla bir araya getiriyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Nairobi Ticaret Müşaviri ve ihracatçı firmaların katılımıyla video konferans yöntemiyle planlanan toplantının ardından sanal ortamda ikili firma görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Son yıllarda birçok yabancı firmanın ilgi odağında olan Kenya'da dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak gıda ve hızlı tüketim ürünlerine yönelik talep artışıyla kalitenin ön plana çıkması dikkati çekiyor. Bu durumun, Türkiye menşeli mal ve hizmetlerin gelecekte piyasada daha çok tercih edilmesine katkı sağlayacağı, Sanal Genel Ticaret Heyeti programının da bu yönde önemli bir adım olacağı değerlendiriliyor.

- Hindistan'a Türk fındığı tanıtılacak

Bakanlık tarafından belirlenen hedef ülkeler arasında yer alan Hindistan'a yönelik olarak da 15-19 Haziran döneminde fındık ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, süs bitkileri ve mamulleri, tütün, zeytin ve zeytinyağı, gıda ve gıda dışı hızlı tüketim ürünleri, tarım makineleri, soğuk hava depoları ve iklimlendirme sektörlerini kapsayan bir Sanal Genel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirilmesi planlanıyor.



Söz konusu etkinliklere, 22-23 Haziran'da da plastik ve metal mutfak eşyaları, cam ve seramik ev eşyaları, ev/banyo ürünleri ile ev tekstili sektörlerini kapsayan Güney Kore Sanal Genel Ticaret Heyeti programıyla devam edilmesi öngörülüyor.

Gelecek dönemde ayrıca Almanya, Kazakistan, Nijerya, Bulgaristan ve Pakistan'a da sanal nitelikli Genel Ticaret Heyeti programları düzenlenmesi hedefleniyor.