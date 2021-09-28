Kenya temiz suya kavuştu! Cansuyu Derneği’nden Kenya’ya 20 su kuyusu
Dünya genelinde farklı kıtalarda yardım faaliyetleri yürüten Cansuyu Derneğince Kenya’da hayırseverlerin katkılarıyla açılan 20 su kuyusu hizmete girdi.
Dernek tarafından Kenya’nın başkenti Nairobi’ye 670 kilometre uzaklıktaki Kakamega kırsal bölgesinde 20 su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Dış İlişkiler Koordinatörlerinden Fırat Aydın, hayırseverlerin bağışlarını, emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştırdıklarını, bölgede şimdiye kadar 60 su kuyusu açtıklarını bildirdi. Dernek gönüllüleri, ihtiyaç sahiplerine giysi yardımında da bulundu. Kuraklık döneminde su sıkıntısı çeken aileler ise suya kavuşmanın sevincini yaşadı, dernek üyeleri ve hayırseverlere teşekkür etti.