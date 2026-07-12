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Gündem Kendi kullandığı traktörden düşen çiftçi hayatını kaybetti
Gündem

Kendi kullandığı traktörden düşen çiftçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Kendi kullandığı traktörden düşen çiftçi hayatını kaybetti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde tarlasında çalıştığı esnada kullandığı traktörden düşen çiftçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde çiftçilik yapan İbrahim İkiz, traktörüyle tarlada çalıştığı esnada düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İkiz’i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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