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Sağlık Kemik iliği kanseri nedir? Kemik iliği kanseri belirtileri neler?
Sağlık

Kemik iliği kanseri nedir? Kemik iliği kanseri belirtileri neler?

Sanatçı Hüner Coşkuner’in vefat ettiği açıklandı. Hüner Coşkuner’in kemik iliği kanseri sonucu hayatını kaybetmesinden sonra Kemik iliği ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Kemik iliği kanseri nedir? Kemik iliği kanseri neden olur? Kemik iliği kanseri belirtileri neler? Kemik iliği kanseri tedavisi yok mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:27:00 - 2021-02-05 11:27:39
Kemik iliği kanseri nedir? Kemik iliği kanseri belirtileri neler?

Hüner Coşkuner'in hayatını kaybetmesine neden olan kemik iliği kanseri nedir? Kemik iliği kanseri, kemik iliğinin kan oluşturan kök hücrelerinden kaynaklanan kanser türüdür. Kemiğin merkezinde bulunan sünger benzeri bir malzeme olan kemik iliğinin derinliklerinde, kırmızı kan hücrelerine, beyaz kan hücrelerine ve trombositlere dönüşebilen kök hücreler bulunur. Kemik iliği kanseri, ilikteki hücreler anormal şekilde veya hızlandırılmış bir oranda büyümeye başladığında meydana gelir. 

Kemik iliğinde başlayan kansere kemik iliği kanseri veya kan kanseri denir. Bu grup kanserlerden en sık görüleni multiple miyelomdur. Diğer kanser türleri de kemik iliğine yayılabilir, ancak bunlar kemik iliği kanseri olarak adlandırılmaz. Kemik iliği kanserlerinden başlıcaları multiple myeloma, lösemi ve lenfoma şekilde sıralanabilir. Bu yazıda en sık görülen kemik iliği kanseri olan multipl myelom ele alınmıştır.

​​Kemik iliği kanseri belirtileri nelerdir?

Hastalık erken evrelerde, herhangi bir belirtiye neden olmayabilir. Genellikle rutin kan veya idrar testinden sonra hastalıktan şüphelenilir. Kanser ilerlediğinde aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli şikâyet ve bulgulara neden olur:

Kemik iliği kanseri evreleri nelerdir? 

Daha yaygın olarak tercih edilen internasyonal evreleme sistemi, iki ana faktöre dayanır. Bunlar kandaki albumin ve beta-2 mikroglobulin seviyeleridir.  Multipl miyelom her iki sisteme göre evre 0, evre I, evre II ve evre III olmak üzere dört evreye ayrılır.

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