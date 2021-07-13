Kemal Efendi Vakfı'ndan sert tepki: Kınıyoruz

Kemal Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Enver Beşinci, CHP medyasında çıkan "Hafızlık icazetinde protokol koltuğu" başlıklı haberlere tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yapan Beşinci, yapılan haberlerin iyi niyete aykırı olduğunu ve hakikati yansıtmadığını belirtti.

"Hafızlığını tamamlayarak belgelerini almak üzere orada bulunan, ilerisi için ümit ve sevinçle dolu pırıl pırıl 29 çocuğumuzun bu mutlu anlarını görmezden gelerek, törenin asıl amacıyla ilgili hiçbir söz etmeksizin sadece oradaki oturma düzenini protokol düzeni olarak gösterip değersizleştirme yoluna gitmenin hangi anlayışa hizmet ettiğini doğrusu anlamak zor" diyen Beşinci yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır aynı mekânda aynı düzenle yapılan törende, kurs hocaları için konulan divan tarzındaki az sayıda oturma yerinde, bu yıl bir devlet büyüğümüzün de oturmasını “özel koltuk” şeklinde yorumlayan anlayışı kınıyoruz.

Bir Kur’an ziyafeti şeklinde geçen törene katılan çok sayıdaki cemaatin büyük bir huşu ve memnuniyetle izledikleri bu icazet merasiminde tepki çeken herhangi bir şey olmamıştır. Dolayısıyla haberde yer alan “tepki çekti” ifadesi, haberi yapan kişilerin zihniyetlerindeki tepki olmalıdır.

Bu açıklama düzeldilmediğ sürece hayatlarının henüz başlangıcında olan o küçücük çocukların, onların ailelerinin ve Kur’an’a saygı duyan bütün vatandaşlarımızın, vicdanlarında onları mahkum etmekten kurtarmayaktır."