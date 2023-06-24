Kelle paça! Bu kadar da olmaz dedirten faydası: İflas eden vücut ile savaşır! 40 yıllık aşçılar böyle pişiriyor

Kelle paça çorbası yaparken püf noktalar nelerdir? Kelle paça, koyun veya dana başının kaynatılmasıyla elde edilen bir çorba türüdür. Kelle paça yapmak için bazı ipuçlarına ihtiyacınız olabilir.

Kelle paça çorbasının içeriğinde kemiğin yapısındaki kolajen proteini, magnezyum ve kalsiyum bulunur bu durum kemik kırılmalarının iyileşme sürecini hızlandırır ve eklem ağrılarını azaltır. Çocukların kemik gelişimini destekler, kemiklerin büyümesine ve onarılmasına yardımcı olur ve kemik erimesiyle savaşır.

İşte kelle paça çorbası yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalar:

- Kelle paçayı yapacağınız eti iyice yıkayın ve tüylerini temizleyin. Eti bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya başlayınca köpüğünü alın ve ateşi kısın.

- Et haşlanırken bir başka tencerede tereyağı eritin ve unu ekleyin. Unun kokusu çıkana kadar kavurun. Bu karışımı haşlanan etin suyuna yavaş yavaş ilave edin ve karıştırın.

- Et iyice yumuşayınca tencereden çıkarın ve küçük parçalara ayırın. Çorbanın içine tekrar ekleyin. Tuz, karabiber, sarımsak ve sirke ilave edin ve bir taşım daha kaynatın.

- Kelle paçayı servis yaparken üzerine kırmızı pul biber serpin. Sıcak olarak yanında ekmek veya pilav ile servis edin. Afiyet olsun!

KELLE PAÇA ÇORBASININ TARİFİ

MALZEMELER

Bir adet dana veya koyun kellesi

3 adet paça (dana veya koyun ayağı)

2 yemek kaşığı un

Bir çay kaşığı tuz

Bir yemek kaşığı tereyağı

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Servis için:

3 yemek kaşığı sirke

4 diş sarımsak

Bir çay kaşığı kırmızı toz biber

KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak kelleyi bir gece suda bekletin ve bu suyu aralıklarla değiştirin.

Bir gecenin sonunda kelleyi son kez suda tıkayın ve düdüklü tencereye alın.

Üstünü geçecek kadar su doldurun. Kelleyi düdüklü tencerede yaklaşık yarım saat pişirin.

Haşladığınız kelleyi süzün ve soğuyunca etlerini didikleyin. Kelle suyunu atmayın.

Paçaları da düdüklü tencereye koyun. Üzerlerine geçecek kadar su ilave edin. 30 dakika boyunca düdüklü tencerede haşlayın. Haşlama suyunu dökmeyin.

Haşlanmış ayakları da didikleyin. Bu etleri bir kabın içine alıp kenarda bekletin.

Büyük bir tencerenin içinde tereyağını eritin. Üzerine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya başlayın.

Un güzel bir şekilde kavrulduktan sonra üzerine kelle ve paça suyundan 3’er bardak ekleyin.

Malzemelerin birbirine karışması için tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

Şimdi çorbanın içinde didiklediğiniz kelle ve paça etini ekleyin.

Çorbanın içine tuzunu katın. Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra çorbayı ocaktan alabilirsiniz.

Küçük bir tavada tereyağını eritin. Yağ köpürünce içine kırmızı pul biberi ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı hızlı bir şekilde sıcak çorbaya ilave edip karıştırın.

Sıra geldi sosunu hazırlamaya... Sarımsakları havadan ezin. Sos kabına sirkeyi alın. İçine sarımsakları ve toz biberi ekleyip karıştırın. Çorbayı servis yaparken üzerine bir tatlı kaşığı sirkeli sostan ekleyin. (tgrt) Afiyet olsun...