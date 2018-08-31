Kefenin cebi yok, parası da çoktan tarih oldu

Rahmetli Barış Manço’nun bir şarkısında her mısra “Yaz dostum..” diye başlar ve mesela.. “Selâm almayana yiğit denir mi?.. Altı üstü beş metrelik bez için.. boşa geçmiş ömre yaşam denir mi?” diye devam eder...

“Altı üstü beş metrelik bez..” bugün umursayan yok ama bir zamanlar pek değerliydi. Nineler, büyükanneler yıllar yılı, üçer beşer kuruş artırıp, biriktirerek “kefen parası” denkler, yakınlarına, “vade yettiğinde” kullanılmak üzere tembihlenirdi...

Kefen bezi bugün sorun olmaktan çıktı...

NE YAPACAKSINIZ?

Kara gün herkesi bekliyor. “Her nefs ölümü tadacak”. Er veya hatun.. Er veya geç!. Pekiy geride kalanlar ne yapacaksınız? Telâşa kapılmayın; acınız zaten size yeter.



Evde vefat durumunda, belediyenize telefon edin. Gece veya gündüz günün hangi saatinde olursa olsun (Alo 188) bunun en kolayı.. Telefonda hangi belediye sınırlarında olduğunuzu söylemenize bile lüzum yok. Her ilin “Alo 188”i sizi önce o ilin belediye sağlık işlerinden “ölüm belgesi” almaya yönlendiriyor.

Buna bile gerek bırakmıyor mesela İstanbul Belediyesi ve size sadece adresinizi soruyor. Az sonra belediyenin doktoru, hemşiresi, imamı ile bir ekip geliyor. Siz merhumun nüfus kağıdını hazır etmelisiniz. Cenazenin muayenesi yapılıyor, ölüm belgesi düzenleniyor.

Hastanede vefat durumunda, ölüm belgesi, ilgili hastane tarafından yapılıyor.

İsterseniz cenaze arabasını takip edip, defnin yapılacağı mezarlığın gasilhanesine gidebilirsiniz. Orada, kefendi, yıkamaydı gibi hizmetlerin ücreti “bahşişi” asla yok! Sadece sıranızı bekleyin. Cenazeniz yıkanacak, kefenlenecek ve geldiği cenaze arabasına tekrar konarak, namazının kılınacağı camiye doğru yola çıkacak. Bütün bu işlemleri siz yakından takip edebiliyorsunuz. Başka bir çabaya gerek yok. Dilinizde duanızla, huzur ve huşû ile cenazenizi takip edin yeter..

Başınız sağolsun.. Allah size hayırlı uzun ömür versin..