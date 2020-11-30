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Aktüel Keçiören'de 5 yeni kütüphane hizmete açılacak
Aktüel

Keçiören'de 5 yeni kütüphane hizmete açılacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızın eğitimine destek noktasında kütüphanelerimizin sayısını artırma sözümüz vardı. Bu kapsamda 5 yeni kütüphane projemizi kısa sürede hayata geçiriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:15:02 -
Keçiören'de 5 yeni kütüphane hizmete açılacak

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi, ilçedeki kütüphanelerin sayısını artırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında 5 yeni kütüphaneyi hizmete açacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede 5 yeni kütüphanenin açılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki kütüphanelerin sayısını artırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında 5 yeni kütüphaneyi çok kısa sürede hizmete açacaklarını bildirdi.

İlk göreve geldikleri 1994 yılının, Keçiören'de ve Türkiye'de belediyecilik konusunda dönüm noktası olduğunu belirten Altınok, eğitim konusunda yaptıkları çalışmaların merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldığını ve eğitimi desteklemeleri noktasında yerel yönetimlerin önünün açıldığını aktardı.

Çocukların eğitimine destek noktasında kütüphanelerin sayısını artırarak 5 yeni kütüphane projesini hayata geçirdiklerini bildiren Altınok, şunları kaydetti:

"Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızın eğitimine destek noktasında kütüphanelerimizin sayısını artırma sözümüz vardı. Bu kapsamda 5 yeni kütüphane projemizi kısa sürede hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız, bilimin merkezi olan kütüphanelerimizde kendilerini yetiştirecek, devletimize ve milletimiz adına faydalı işler yapacaklar."


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