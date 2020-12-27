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Aktüel KDK delilsiz şekilde aracı çekilen vatandaşı haklı buldu
Aktüel

KDK delilsiz şekilde aracı çekilen vatandaşı haklı buldu

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:13:05 -
KDK delilsiz şekilde aracı çekilen vatandaşı haklı buldu

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), delilsiz şekilde araç çekilmesinin "park yasağı uygulaması ve araçların çekilmesi" konulu genelgeye aykırı olduğunun tespit ederek, çekici ve otopark masraflarının yasal faiziyle başvurana iade edilmesi kararını verdi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, kuruma başvuru yapan bir vatandaş, park yasağı bulunan yerde olmamasına rağmen, yedi emin otoparkına çekilen aracını çekici ve park ücreti ödeyerek geri aldığını ifade etti.

Kendisine bir park cezası gelmemesinin de beyanına kanıt oluşturduğunu söyleyen vatandaş, ödediği çekici ve park ücretinin idare tarafından iadesini talep etti.

İdareden konuya ilişkin bilgi ve döküman talep eden KDK'ye ilçe emniyet müdürlüğünden gelen yazıda, söz konusu aracın trafik akışını etkilediği için çekildiği ve işlemin Trafik Kanunu'na istinaden gerçekleştirildiği belirtildi.

İdareden gelen bilgi ve belgeler, vatandaşın sunduğu kanıtlarla kanun ve mevzuatı da inceleyen KDK, verdiği tavsiye kararında vatandaşı haklı buldu.

Tavsiye kararında, emniyet müdürlüğünün vatandaşın hatalı park ettiğine dair sadece beyanda bulunduğu, park ihlaline dair fotoğraf yahut idari para cezası tutanağı sunmadığı belirtildi.

Delilsiz şekilde aracın çekilmesinin "park yasağı uygulaması ve araçların çekilmesi" konulu genelgenin hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiği kararda, çekici ve otopark masraflarının yasal faiziyle başvurana ödenmesi tavsiye edildi.

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