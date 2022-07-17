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Aktüel Kazı başkanı Kültepe’de doğayla iç içe
Aktüel

Kazı başkanı Kültepe’de doğayla iç içe

Kayseri kent merkezinin yaklaşık 21 kilometre kuzeydoğusunda yer alan 5 bin 300 yıllık ilk yazılı tabletlerin bulunduğu Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü’nde arkeolojik kazılar, devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 15:49:00 -
Kazı başkanı Kültepe’de doğayla iç içe

Kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, kazı alanında çok sayıda kedi, köpek, kaz ve tavuk besliyor, sebze ekiyor.

Kültepe’deki kazılara 16 yıldır Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kulakoğlu başkanlık ediyor.
Kültepe’de toprağın altındaki tarihin aydınlatılışına şahitlik eden Kulakoğlu, kazıların 12 aya çıkarılmasının ardından alanda doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.
Yıl boyu Kayseri’de yaşamaya başlayan Kulakloğlu, kazı alanında doğal bir yaşam oluşturmanın kendiliğinden geliştiğini söyledi.

Kulakoğlu, kısa dönem kazı yaparken hayvan bakma gibi bir sorumluluğu üstlenmediklerini belirterek, “Şimdi 12 ay burada yaşıyoruz. Benimle beraber 10 kişilik çekirdek ekip var. Aynı yerde uzun süre monoton yaşam çok zor. Bizi aslında canlandıracak en iyi unsur hayvan beslemekti” dedi.

Her kazı evinde köpek ve kedi olduğunu anlatan Kulakoğlu, “Eskiden bizim köpeklerimiz serbestti, bağlamazdık, kediler gelince onları da bağlamak zorunda kaldık. Geçen yıl 8 köpeğimiz vardı, bu yıl 11 yavru köpeğimiz dünyaya geldi. Yine bir hamile köpeğimiz var, neredeyse 20-25’e yakın köpeğimiz olacak. 14 yavru kedimiz var, kedilerimiz de 25’e ulaştı. Neredeyse bir koloni kurduk” diye konuştu.

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