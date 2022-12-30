Kazan Soda’dan ekonomiye büyük katkı

Ciner Grubu’na bağlı Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ (Kazan Soda), Türkiye’nin gücüne güç katıyor. Üretim ve ihracatı ivmelendiren şirketle ilgili detaylar şöyle:

Kazan Soda, 1998 yılında Ankara’nın Kazan ile Sincan ilçe sınırları içerisinde keşfedilen trona cevherini çıkarmak, işletmek ve ekonomiye kazandırmak üzere 11 Şubat 2011 tarihinde kuruldu.

Tesiste çevre dostu bir yöntem olan çözelti madenciliği kullanılarak trona madeninden ağır soda külü (sodyum karbonat) ve sodyum bikarbonat üretiliyor. Ciner Grubu, bu tesisle Avrupa’nın en büyük doğal ağır soda külü ve sodyum bikarbonat üreticisi konumunda.

Ankara’nın kuzeybatısında konumlanan Kazan Soda, maden, proses ve kojenerasyon santrali olmak üzere 3 ayrı birimden oluşuyor. Projenin yatırım bütçesi 1.9 milyar dolar olarak açıklanıyor.

Tesiste yılda 2.9 milyon ton sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat üretiliyor.

Cam üretiminden kabartma tozuna kadar birçok sektörde kullanılan sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok bölgesine ihraç ediliyor.

Kazan Soda, madencilik, enerji ile atık yönetimi konularında çevreci ve sürdürülebilir politikalar izleyen bir üretim tesisi.

Tesiste yaklaşık 700 kişiye iş olanağı sağlanıyor.

İSO 500’de 4 şirketi var

Ciner Grubu’nun 4 şirketi İSO 500’de bulunuyor. Bu şirketler Kazan Soda, Eti Soda, Park Cam ve Silopi Elektrik olarak sıralanıyor. Ciner Grubu’nun soda külü üretim tesisi Kazan Soda ilk 100’de. Şirket, 4 milyar 914 milyon TL üretimden satışla 78’inci sırada. Eti Soda 3 milyar 150 milyon TL üretimden satışla 139’uncu, Silopi Elektrik 1 milyar 67 milyon TL üretimden satışla 455’inci ve Park Cam 990 milyon TL üretimden satışla 495’inci basamakta.