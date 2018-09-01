Kazaları önlemek elinizde

Elektrik kazalarını önlemek için alabileceğiniz en basit tedbir, kontroldür. Prizleri, elektrik kablolarını ve kablo klipslerini sık sık kontrol ederek, muhtemel elektrik kaçaklarını önceden fark edebilirsiniz.

Elektrikli aletler ve kablo kontrolü:

• Kullandığınız elektrikli aletlerin kablolarının sağlamlığından emin olun.

• Elektrikli aletlerin kablo ve kordonlarının sıkı bir şekilde sarılmaması gerekir. Elektrikli aletleri kullanıp, yerine kaldırırken, kablo ve tellerinin sıkışmamasına dikkat edin.

• Elektrikli aletlerin kablolarının sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat edin.

Elektrikli prizler:

• Şasili / topraklı priz, şasisiz / topraksız prizden daha güvenlidir.

• Her odada mümkünse üç priz olmalıdır. Priz sayısının az olması, kabloların ve kordonların aşırı ısınmasına sebep olur.

• Fişin prize iyice oturduğundan emin olun.

Işık kaynakları:

• Yangın tehlikesini önlemek için, fazla ısı oluşturan ampuller kullanmayın.

• Ampul yanıp sönüyorsa veya normal şekilde ışık vermiyorsa, bu bir sorun olduğunun işaretidir. Fark eder etmez, zaman kaybetmeden ampulü değiştirin.

Yıldırım bir yıllık elektrik ihtiyacımızı karşılar amma...

Yıldırımların çok yüksek megavattaki elektrik gücünü yakalama tekniği henüz uygun malzemeler olmadığı için bulunmamakta. Yıldırımdan elektrik üretimi konusunda yıllardır çalışılıyor. Amerika'da bu konuyu araştırmak üzere Florida Eyalet Üniversitesi'nde enstitü bile var. Ancak yıldırımdan elektrik üretimi halâ gerçekleşebilmiş değil. Sistem biliniyor, fakat bu müthiş gücü yakalama ve depolama tekniğine uygun malzemeler yok! Türkiye'de en çok yağış aldığı için yıldırım potansiyeli yüksek olan Rize ve Ordu gibi illere gerekli sistemler kurularak, elektrik enerjisi üretilebilecek. Hatta bir yıldırımla Türkiye'nin 1 yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

EVİNİZ YÜKSEK GERİLİM ALTINDA İSE TEHLİKEDESİNİZ

Yüksek gerilim hatları insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. 36 bin voltluk yüksek gerilim hatlarına yandan ve yükseklikten 3 metre yaklaşılmaması gerekir. 154 bin voltluk gerilim hatlarına da yandan 5 metre yükseklikten 5 metre yakınında bulunulmamalıdır. 380 bin voltluk yüksek gerilim hatlarına ise yandan 5 metre yükseklikten 8 metre yakınında durmak insan sağlığına zarar verir. Bu mesafeye şehirde kimse dikkat etmiyor.

Şehirdeki bazı evlerimiz yüksek gerilim hatlarıyla yan yanalar. İnsanların bu hatlardan uzak tutulması gerekir. Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Zengin insanların yüksek gerilim hatlarından gelen radyasyona dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Radyasyonun insanda kötü huylu tümör ve kansere yol açan hastalıkların gelişmesine sebep olmakta. İnsanlar birçok radyasyon yayan aletten uzak durmaya çalışırken, en fazla radyasyon yayan yüksek gerilim hatlarına karşı duyarsız davranıyor. Radyasyon yoluyla geçen hastalıklar çok uzun yıllar sonra ortaya çıkıyor. Yüksek gerilim hatlarına yakın parklar yapılıyor. Buna izin verilmemeli.. Yüksek gerilim hatlarına yakın evlerin yapılmasına da izin verilmesi doğru değil. Yüksek gerilim hatlarından gelen radyasyondan korunmak için bu hatların yeraltına alınması gerekiyor.

Gök gürültüsünün şimşekten bir saniye sonra duyulması yıldırımın 350 metre uzakta oluştuğunu bize gösterir. Gürültüyü duyduktan sonra saymaya başlayın ve 350 ile çarpın, ne kadar uzakta çaktığını anlarsınız...