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Aktüel Kazakistan Milli Müzesi'nde "Kadim Türk Medeniyeti" sergisi açıldı
Aktüel

Kazakistan Milli Müzesi'nde "Kadim Türk Medeniyeti" sergisi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:23:39 -
Kazakistan Milli Müzesi'nde "Kadim Türk Medeniyeti" sergisi açıldı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Milli Müze'de "Kadim Türk Medeniyeti" salonu ziyaretçilere açıldı.

Kazakistan Milli Müzesi Müdürü Arıstanbek Muhamediulı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Özbekistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Saidikram Niyazhocayev, Kırgızistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Ceenbek Kulubayev'in yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan'ın diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, Muhamediulı, kadim Türk medeniyetine ilişkin her yıl önemli eserlerin ortaya çıktığını ve kısa süre önce Altay bölgesinde 7'nci altın elbiseli savaşçının bulunduğunu ifade ederek yeni salonda Kültigin Anıtı kopyasının da yer aldığını belirtti.

Muhamediulı, "Sergi açılışını Sayın Büyükelçiler ile gerçekleştirmek çok sevindiriyor çünkü bu bizim ortak başarımız." dedi.

Türk halklarının kültürel ve manevi mirasının sergilendiği salon üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde, Türklerin kadim yazı kültürü anlatılırken ikinci bölümde kültürel ve ritüel komplekslerin ana bileşenlerini oluşturan taş heykelleri yer alıyor. Son bölümde ise Orta Çağ dönemine ait kazı alanlarında bulunan at arabaları ve silah ürünleri ile maddi kültür göstergeleri sergileniyor.

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