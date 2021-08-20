Kayseri'ye muhteşem proje

Mustafa Şaşmaz Kayseri

Yerli ve yabancı 10 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihale öncesi açıklamalar yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 30 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşmek üzere olduğuna dikkat çekerek, “Ali Dağı Kayseri için önemli bir değer. Bu değerden en güzel şekilde yararlanmak amacıyla yaklaşık 1.300 m. uzunluğa sahip bir füniküler hattı kuracağız. Bugün ihalemizin ilk ayağını gerçekleştiriyoruz. Katılan 10 firmamız var, her firmanın kendi referansları ve yetkinlikleri var. Firmalarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize, Ali Dağımıza ve Talasımıza hayırlı olsun” dedi.

Ali Dağı için 100 milyon liralık bütçe

Açıklamasında projeye dair bilgiler de veren Başkan Yalçın, Ali Dağı Master Planı çerçevesinde 100 milyon liralık bir bütçe planlandığına işaret ederek, “Ali Dağı, Türkiye’deki en önemli yamaç paraşütü mekanlarından birisidir. Burada hava sporlarıyla ilgili dünya çapında yarışlar organize ediyoruz. Bu yönüyle Ali Dağı Füniküler Hattı, sivil havacılığı ve uluslararası hava sporlarını da destekleyecek bir proje olacak. Ayrıca doğa severlere, dağcılığa ve ekstrem sporlara gönül verenlere hizmet edecek. Ali Dağı Master Planı, bünyesindeki tesisler, imkanlar ve aktiviteler ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyacak ve Kayseri’ye çok şey katacak. Ali Dağı genel master planındaki tüm projeleri 100 milyon liralık bir bütçe ile hayata geçirmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.



Başkan Yalçın’ın açıklamasının ardından ihaleye katılan firmaların sundukları zarflar açılarak yeterlilik belgelerinin tespiti yapıldı.

4734 sayılı kamu ihale kanununun 21/E maddesine göre gerçekleşen ihaleye katılan firmaların yeterlilik alıp almadıkları, ihale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak.

Ali Dağı füniküler hattı neler içeriyor?

Yaklaşık 1.300 m uzunluğa sahip hatta 1.261 m. kotundan 1.766 m. kotuna kadar 505 m. yükseklik çıkılacak. Ortalama %46 eğimle çıkacak hat üzerinde alt istasyon, üst istasyon ve 360 derece yürüyüş yolu ara istasyonu olmak üzere 3 istasyon bulunacak. 60 kişi taşıma kapasitesine sahip kabinler ile saatte 1.200 yolcu taşınabilecek. Hat üzerinde 20 ve 120 m. uzunluğunda iki de köprü yapılacak. İstasyonlarda yeme içme ve dinlenme amaçlı sosyal tesisler ile çeşitli spor ve eğlence aktiviteleri de yer alacak.