THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Kayserispor'dan tepki! "Galatasaray'a yakışmadı"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

11 Kasım 2018 Pazar 01:44
Kayserispor'dan tepki! "Galatasaray'a yakışmadı"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaraylı oyuncuların özellikle 1-0 sonrasında çok zaman geçirdiklerini söyledi.

İşte Erol Bedir'in maç sonundaki açıklamaları:

''Galatasaray yorgunsa dinlenme yeri saha değil. Maç 45 dakika yerde geçti. Büyük takım oyuncusu yerden kalkmadı. Muslera'nın sakatlığı 10 dakika sürdü. Galatasaray öne geçtikten sonra örnek olması gereken gibi oynamadı. Hakem de buna izin verdi. Yakışmadı Galatasaray'a. Buna rağmen 1-0'dan sonra yakalayıp Galatasaray'ı geçmemiz gerekirken ikinci golü yedik.''

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 01:44
  1. SÜPER LİG Haberleri
  2. SÜPER LİG
  3. Erol Bedir
  4. Galatasaray
  5. Kayserispor Başkanı Erol Bedir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhammed bin Zayid, Kral Selman ile görüştü
    1. Muhammed bin Zayid, Kral Selman ile..
    2. Kayserispor'dan tepki! "Galatasaray'a..
    3. 2002 Dünya Kupası'ndaki efsane maçı..
    4. 85 yaşındaki alzaymır hastası kadın..
    5. Koca ülke bir tüccarla böyle Müslüman..
    6. Isparta'dan çok acı haber! Feci..
    7. Ertuğrul Bey'e büyük ihanet
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
    9. Bebek çamaşırlarını yıkarken...
    10. Servis şoförünü 'kıskançlık' nedeniyle..
    11. Husilerin sözde bakanı Yemen yönetimi..
    12. Asimilasyon oyunu: Yunanistan'ın..
    13. Şemdinli şehidi Melih Sancar'ın baba..
    14. Kilitler acayip akıllandı
    15. Naftogaz'dan Gazprom'a karşı bir zafer..
    16. Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi..
    17. Bağırsak parazitlerini önlemek için el..
    18. Korkusunun sebebi gizli parazit olabilir
    19. Rus Başpiskopos'a şok! 3 yıllık yasak..
    20. Şanlıurfa'da 2 akraba aile arasında..
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Her 10 Kasım’da seni daha çok özlüyoruz!..
    Her 10 Kasım’da seni daha çok özlüyoruz!..