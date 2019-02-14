Kayserispor U-21 çıkış arıyor U-21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor Pazar günü oynayacağı Göztepe A.

U-21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor Pazar günü oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdürüyor.

Ligde son haftalarda aldığı mağlubiyetler ile galibiyeti unutan Sarı-Kırmızılılar Göztepe A.Ş maçıyla birlikte kötü gidişata dur demek istiyor. Son oynadığı maçta sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı Göztepe A.Ş maçını kazanarak yeni bir çıkış arıyor.

Pazar günü Sümer Stadında oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 ile Göztepe A.Ş U-21 karşılaşması saat 12.00’de başlayacak. Bu karşılaşmayı Ankara Bölgesinden Mustafa Ünver düdük çalacak. Ünver’in yardımcılıklarını Selçuk Gökgöz ve Salih Ünal yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Mehmet Erdem

Ligde oynadığı 21 maçta sadece 2 galibiyet alan Sarı-Kırmızılılar 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. 21 maçta rakip filelere 13 gol atan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı kalesinde 42 gol gördü. Topladığı 10 puanla 17.sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar kalan13 haftada alacağı puanlarla alt sıralardan çıkmak istiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.