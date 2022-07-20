  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de uyuşturucu operasyonları
Aktüel

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları

Kayseri'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 00:36:00 -
Kayseri'de uyuşturucu operasyonları

Kayseri'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler M.T. ve İ.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 333 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 55 adet fişek, ruhsatsız tüfek ve sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekipler U.Y'nin merkez Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'ndeki ikametinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda 27 kök Hint keneviri ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23