Kayseri’de silah ticareti operasyonu: 2 şahıs yakalandı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, silah ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan şahısların deşifre edilmesine yönelik koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan takip ve baskınlar neticesinde B.Ç. (48) ve C.Y. (26) isimli şahıslar yakalandı.
Ele geçirilen silah ve mühimmatlar
Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda, suç unsuru teşkil eden çok sayıda materyale el konuldu. Ele geçirilenlerin listesi şu şekildedir:
- 4 adet ruhsatsız tabanca
- 3 adet ruhsatsız tüfek
- 2 adet susturucu
- 5 adet şarjör
- 101 adet çeşitli ebatlarda fişek
Adli süreç başlatıldı
Gözaltına alınan B.Ç. ve C.Y. hakkında "silah ticareti yapmak" ve ilgili suç maddeleri uyarınca gerekli adli işlemler başlatıldı. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik bu tür organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.