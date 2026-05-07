Kayseri’de silah ticareti operasyonu: 2 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan şahısların deşifre edilmesine yönelik koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan takip ve baskınlar neticesinde B.Ç. (48) ve C.Y. (26) isimli şahıslar yakalandı.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda, suç unsuru teşkil eden çok sayıda materyale el konuldu. Ele geçirilenlerin listesi şu şekildedir:

4 adet ruhsatsız tabanca

3 adet ruhsatsız tüfek

2 adet susturucu

5 adet şarjör

101 adet çeşitli ebatlarda fişek

Adli süreç başlatıldı

Gözaltına alınan B.Ç. ve C.Y. hakkında "silah ticareti yapmak" ve ilgili suç maddeleri uyarınca gerekli adli işlemler başlatıldı. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik bu tür organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.