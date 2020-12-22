  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 00:30:28 -
Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan 38 TE 344 plakalı araç sürücüsünü kovalamaya başladı.

Kaçan sürücü, kovalamaca sonucu Yakut Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında yakalandı.

Aracı kendisinin sürmediğini iddia eden O.K'nin (16), ekiplerin apartmanın güvenlik kameralarını incelemesi sonucu gerçeği söylemediği tespit edildi.

Sürücüye "dur" ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3. Dünya Savaşı'na bir sinyal mi? Putin'den ürküten sözler
Dünya

3. Dünya Savaşı'na bir sinyal mi? Putin'den ürküten sözler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah geliştirme alanındaki değişim hızının Formula-1'le bile kıyaslanamayacak düzeye ulaştığını ifade ..
Oppo ve Samsung'dan flaş Türkiye kararı
Teknoloji

Oppo ve Samsung'dan flaş Türkiye kararı

Dünyaca ünlü iki mobil telefon şirketi Oppo ve Samsung çok yakın zamanda Türkiye'de üretime geçiyor.
Gelecek kimin için geliyor? Gelecek Partili Ömer Keleş'in YPG/PKK propagandası...
Siyaset

Gelecek kimin için geliyor? Gelecek Partili Ömer Keleş'in YPG/PKK propagandası...

Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Gelecek Partisi’nin Pendik Kurucu İlçe Başkanı Ömer Keleş’in Twitter hesabından 'YPG/PKK, Kürdistan' p..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay