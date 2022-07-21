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Aktüel Kayseri'de kamyon devrildi: Ölüler var
Aktüel

Kayseri'de kamyon devrildi: Ölüler var

Kayseri'de saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 21:46:00 -
Kayseri'de kamyon devrildi: Ölüler var

Kayseri'nin Develi ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 42 AIN 456 plakalı saman yüklü kamyon, Erciyes-Develi yolu üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü M.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyondaki M.T. ve İ.A. da ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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