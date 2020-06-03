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Kayseri'de bir mahalledeki 3 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:55:49 -
Kayseri'de bir mahalledeki 3 ev karantinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Beğendik Mahallesi Hacı Sami Boydak Caddesi'ndeki müstakil bir evde ikamet eden kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, bu kişi ile iki komşusunun evinde 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Karar üzerine polis, evlerin çevresinde önlem aldı.

İkametlerdeki ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

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