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Aktüel Kayseri'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
Aktüel

Kayseri'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin, park halindeki otomobilde ölü bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 23:56:00 -
Kayseri'de bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu

Kayseri-Melikgazi'de bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde yol kenarında park halinde dörtlüleri yanan 38 DF 123 plakalı otomobilin durumunda şüphelenen ve başka bir ihbar için o bölgede bulunan polis ekipleri otomobili inceledi.

Ekipler, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz yattığını tespit etti. Polisin çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 51 yaşındaki H. İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

H. İ'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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