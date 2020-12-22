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Aktüel Kayseri'de belediye başkanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kayseri'de belediye başkanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:43:00 -
Kayseri'de belediye başkanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Talas, Melikgazi ve Kocasinan belediye başkanları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Talas Belediye Başkanı Yalçın, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, bu nedenle birden fazla kare için oy kullanmak istediğini belirterek, haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" ve Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğraflarını seçti.

Spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları", Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" için oy kullanan Yalçın, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" ve Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" fotoğraflarına oy verdi.

Yalçın, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Oylamadaki fotoğrafların çok değerli olduğunu anlatan Yalçın, "Bu yıl pandemi nedeniyle dünyada bir huzursuzluk hakim. Bu nedenle haber, spor ve yaşam kategorilerinde yüzümüzü güldüren, bizi neşelendiren fotoğrafa rastlamak zor oldu. İnşallah bir dahaki yıl, arzu ettiğimiz güzelliklerle karşı karşıya getirir bizi arkadaşlarımız. Ben üç kategorideki fotoğrafları oyladım ama bunlar sıradan bir fotoğraf değil, eser. Fotoğrafları çekenleri kutluyorum." diye konuştu.

- Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu

Başkan Mustafa Palancıoğlu da haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde s por" ve yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğrafları için oy kullandı.

Palancıoğlu, zor da olsa 3 kategoride seçim yaparak birbirinden güzel fotoğraflar arasından tercih yaptığını dile getirdi.

2020'nin zor geçtiğini aktaran Palancıoğlu, "Zor anları fotoğraflamak, anı yakalamak gelecek nesillerin bu yılı hatırlaması açısından önemli. Bu fotoğraflar, insanların yaşadığı sorunları, sıkıntıları, başarıyı, gururu, onuru kısaca hepsini aktarabiliyor. AA çalışanları her yıl itinayla en iyi fotoğrafları çekiyor. Bu oylama gerçekten çok güzel bir çalışma." dedi.

- Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar ise haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" yaşam kategorisinde ise Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğraflarını seçti.

Çolakbayrakdar, gelecekte, içinde bulunulan zamanı anlatmak adına bu fotoğrafların oldukça önemli olduğunu dile getirerek, "Oylamada çok özellikli kareler var. Hem Kovid-19 hem de dünyanın içerisinde bulunduğu çalkantılı dönemde yaşanılanları burada gördük. Gelecekte insanlara bu dönemdeki duyguları yansıtmak adına ciddi manada tarihe ışık tutacak." ifadelerini kullandı.

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