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Biyografi Kayseri müftüsü kim oldu? Kayseri müftüsü kim?
Biyografi

Kayseri müftüsü kim oldu? Kayseri müftüsü kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları yayımlandı. Pek çok kişi Kayseri müftüsünün kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Kayseri müftüsü kim oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-20 17:20:00 -
Kayseri müftüsü kim oldu? Kayseri müftüsü kim?

20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bingöl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu, Kayseri Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas Müftülüğüne Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, Ardahan Müftülüğüne ise Hayri Erenay atandı.

Kayseri müftüsü kim oldu? Kayseri müftüsü kim?

Yusuf Akkuş, 1963 yılında Trabzon-Araklı İlçesi Kayacık Köyünde doğdu.

İlkokulu köyünde okudu. İlkokuldan sonra bir müddet Kur’an kursunda eğitim aldı. 1980 yılında Araklı İmam-Hatip Ortaokulundan,1984 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesinden, 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Sakarya-Kaynarca Dağyeri Köyünde İmam-Hatiplik görevine başladı.

1989 yılında Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezinde Müftülük ve Vaizlik kursu gördü. Kurs sonrası Artvin Yusufeli Vaizliğine atandı. 1989-1991 yılları arasında Çorum-Osmancık İmam-Hatip Lisesinde asker öğretmen olarak görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında Sakarya Karapürçek İlçesi Vaizliği, 1995-1997 yıllarında Giresun Çamoluk, 1997-2004 yılları arası Eskişehir Mihalıççık, 2004-2011 yılları arası Sakarya-Kocaali, 2011 yılında kısa bir süre Sakarya Erenler İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu. Aynı yıl Sakarya İl Müftü Yardımcılığı görevine atandı. 2012 yılında Kocaeli Çayırova İlçe Müftülüğü, 2013 yılında tekrar Sakarya İl Müftülüğü Yardımcılığı görevine getirildi. 2018/296 sayılı kararname ile Sivas İl Müftüsü olarak atandı. 20 Kasım 2021’de ise Kayseri İl Müftülüğüne atanmıştır.

Müftü Akkuş, evli ve dört çocuk babası olup, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

 

Hakkari müftüsü kim? Hakkari müftüsü kim oldu?
Hakkari müftüsü kim? Hakkari müftüsü kim oldu?

Biyografi

Hakkari müftüsü kim? Hakkari müftüsü kim oldu?

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