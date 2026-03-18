Kayseri emniyetinden tarihi darbe! Çekiciden 1 milyon 260 bin adet uyuşturucu hap fışkırdı!

Kayseri emniyetinden tarihi darbe! Çekiciden 1 milyon 260 bin adet uyuşturucu hap fışkırdı!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat şubeleri, zehir tacirlerine yönelik düzenledikleri dev operasyonla kentin suç tarihindeki en büyük uyuşturucu yakalamasına imza attı.

Kayseri'de bir çekicide kentte bu zamana kadar yakalaması yapılmış en yüksek miktar olan 214 kilo 550 gram narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iller arası uyuşturucu madde ticareti yapmayı planlayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda M.T. (39) gözaltına alınırken, kullandığı çekicide yapılan aramada ağırlığı 214 kilo 550 gram olan 1 milyon 260 bin adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T. emniyete götürüldü.

Emniyette sergilenen uyuşturucunun kentte yakalaması yapılmış en yüksek miktarda narkotik madde olduğu öğrenildi.

