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Aktüel Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına araç ve personel desteği
Aktüel

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına araç ve personel desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-27 13:35:30 -
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına araç ve personel desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 84 belediye personeli ve 63 araçla filyasyon ekiplerine destek veriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla belediyenin tüm imkanları koronavirüsle mücadele için seferber ediliyor.

Koronavirüsle mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini belirten Büyükkılıç, hem bulaşı riskini ortadan kaldırmak hem de filyasyonda görevli sağlık çalışanlarının hareket alanını genişletmek amacıyla araç ve personel desteği sağladıklarını ifade etti.

Belediyenin tüm imkanlarını pandemi için seferber ettiklerini bildiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarımız kadar sahada görev yapan filyasyon ekiplerimiz de büyük önem taşıyor. Bulaşı riskini en aza indirebilmek salgınla mücadelede en etkili silahlarımızdan biri. Bunun için de filyasyon ekiplerimizin sahadaki çalışması ve vaka bildiriminin ardından hızla hareket etmesi büyük önem taşıyor. Hızlı hareket edebilmek için de personel ve araç desteği gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesi olarak İl Sağlık Müdürlüğüne görevlendirdiğimiz 63 araç ve 84 personel bu anlamda önemli bir açığı kapatıyor."

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