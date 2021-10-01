Kaymakam Mehmet Faruk Saygın kimdir? Mehmet Faruk Saygın nereli? Kemalpaşa Kaymakamı kaç yaşında?

Kaymakam Mehmet Faruk Saygın kimdir? Mehmet Faruk Saygın, Bursa'da 1993 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimi Bursa'da tamamlayan Kaymakam Saygın, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Kaymakam Mehmet Faruk Saygın nerede görev yaptı?

2018 yılında 106. dönem Kaymakamı olarak Bursa Valiliğinde Mülki İdare Amirliğine intisap etti. 2020-2021 yıllarında Konya - Emirgazi Kaymakamı olarak görev yaptı. Kaymakam Saygın, 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 19.08.2021 tarihli ve 2021/142 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İlçemiz Kaymakamlığına atanmıştır.

Kemalpaşa nüfusu kaç?

Kemalpaşa Artvin’in bir ilçesidir? Kemalpaşa nüfusu 2020 yılına göre 9.120. Bu nüfus, 4.631 erkek ve 4.489 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,78 erkek, %49,22 kadındır.