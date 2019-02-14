Kaymakam Kaçmaz’dan Muş ASKF’ye ziyaret

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türkan’ı ziyaret etti.

ASKF Başkan yardımcıları Abit Oruç, Ramazan Baykut ve İrfan Çakır ile yönetim kurulu üyesi Turan Ülker ve Murat Subaşı’nın da hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kemal Türkan, Kaymakam Kaçmaz’a Muş spor atkısının yanı sıra desteklerinden ötürü teşekkür belgesi takdim etti. Kemal Türkan, "Kaymakamımızın ziyareti bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Kendilerine ilimizde ve ilçemizde sunacağı hizmetlerden dolayı başarılar diliyoruz. Sporun ve gençliğin destekçisi olarak gün yüzüne çıkan, ziyaretlerimiz kapsamında bizleri yalnız bırakmayan, sorunların çözümüne dair iyi niyet belirtisi sunarak bizlere her türlü kolaylığı sağlayan değerli Kaymakamımız Erkan Kaçmaz’a çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz" dedi.