Vergide ihbar ve şikayetlerde yepyeni dönem başlıyor! İlk adımlar atıldı

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında, ihbar ve şikayet ile başlatılan vergi incelemelerinde etkinliğin artırılmasına yönelik yeni adımların atılıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için denetimleri ihbar ve şikayet başlığı altında sıkılaştırmak için yeni dönemi başlatıyor.

İHBAR VE ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLECEK

Vergi Denetim Kurulunun faaliyet raporunda kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında; denetim gücünün daha verimli kullanılması, vergi incelemelerinde etkinliğin artırılması, idari makamların gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi amacıyla ihbar ve şikâyetlerin hızlı ve titizlikle değerlendirileceği belirtildi.

E-İZAH DÖNEMİ GELİYOR

Bunun yanı sıra, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak için izaha davet müessesesi ve yeni oluşturulacak “e-İzah” projesi ile denetim kapasitesi etkin bir şekilde kullanılacak.

SUÇLULARIN DOSYASI AYRILACAK

E-İzah ile mükelleflerin elektronik ortamda izaha daveti ve izahta bulunabilmesi sağlanacak. Olağan vergi incelemeleri ile konusu suç teşkil eden fiillere yönelik vergi incelemeleri de birbirinden ayrılacak.