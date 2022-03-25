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Aktüel Kayıp kişinin cesedi denizde bulundu
Aktüel

Kayıp kişinin cesedi denizde bulundu

Tekirdağ'da iki gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi denizde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 18:42:00 -
Kayıp kişinin cesedi denizde bulundu

Tekirdağ'da iki gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi denizde bulundu.

Süleymanpaşa ilçesi sahil şeridinde yürüyen vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Öldüğü belirlenen kişi dalgıç ekiplerince sudan çıkarıldı.

İki gün önce kayıp hakkında kayıp ihbarı yapılan Serkan Callıoğulları'na (36) ait olduğu belirlenen ceset, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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