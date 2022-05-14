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Aktüel Kayıp iki kız kardeş bakın nerede bulundu!
Aktüel

Kayıp iki kız kardeş bakın nerede bulundu!

Giresun'da kayıp ihbarı üzerine yaklaşık 4 saat aranan iki kız kardeş, babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur vaziyette bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 22:52:00 -
Kayıp iki kız kardeş bakın nerede bulundu!

Giresun'da kayıp ihbarı üzerine yaklaşık 4 saat aranan iki kız kardeş, babalarının hafif ticari aracının bagajında uyur vaziyette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dereli ilçesi Haydere köyündeki evlerinde gözden kaybolan Elifnaz (6) ve Züleyha Nefes'i (8) yaklaşık bir saat arayan ailesi durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince, AFAD gönüllüleri ile köylülerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasında jandarmanın iz takip köpekleri de kullanıldı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından Elifnaz ve Züleyha kardeşler babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur vaziyette bulundu.

Durumları iyi olduğu öğrenilen iki kız kardeş sağlık kontrolü için Dereli Devlet Hastanesine götürüldü.

 

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